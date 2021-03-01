На Вінниччині всі школи з 2 березня переведуть на дистанційну форму навчання. Це стосується учнів як молодших, так і старших класів.

Про це 1 березня під час брифінгу повідомив Сергій Борзов – голова Вінницької ОДА. За його словами, таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше на Вінниччині запровадили онлайн-навчання для школярів старших класів, однак з 2 березня обмеження поширять і на 1-4 класи.

– Наразі епідситуація у Вінницькій області важка, але контрольована. Маємо 598 хворих на коронавірус, з них 278 – у Вінниці, – підкреслив голова ОДА.

Як повідомив Сергій Борзов, заповненість ліжок для хворих на коронавірус у регіоні складає 62%. Через тиждень на Вінниччині розгорнуть 90 додаткових ліжко-місць.

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Чи перейдуть школи Києва на дистанційне навчання

Навчальні заклади у столиці можуть перейти на дистанційне навчання у випадку підвищення рівня захворюваності на грип.

Якщо в одному класі буде багато хворих, учні підуть на самоізоляцію або карантин. Детальніше про дистанційне навчання у школах Києва читайте на Фактах ICTV.