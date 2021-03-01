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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко

На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.

Помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко

Про це повідомив екс-заступник міністра закордонних справ України, екс-постпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

– З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! – написав Єлісєєв.

Анатолій Зленко помер

Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України в 1990-1994 і в 2000-2003 роках.

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З 1994 до 1997 року Зленко був постійним представником України при ООН, а потім послом у Франції і Португалії.

Смерть Камишева

На 65-му році життя помер Сергій Камишев – посол України в КНР.

Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії і в апараті МЗС. Зокрема, з 2004 до 2009 року він був головою українського посольства в Пекіні.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Сергія Камишева послом України в КНР.

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