Анатолій Зленко помер

На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.
Про це повідомив екс-заступник міністра закордонних справ України, екс-постпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв.
– З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! – написав Єлісєєв.
Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України в 1990-1994 і в 2000-2003 роках.
З 1994 до 1997 року Зленко був постійним представником України при ООН, а потім послом у Франції і Португалії.
Смерть Камишева
На 65-му році життя помер Сергій Камишев – посол України в КНР.
Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії і в апараті МЗС. Зокрема, з 2004 до 2009 року він був головою українського посольства в Пекіні.
У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Сергія Камишева послом України в КНР.