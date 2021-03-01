PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Прощання з радянськими УАЗами: у ЗСУ буде нова автотехніка

Міністерство оборони України планує оновити парк автомобільної техніки у Збройних сил і замінити радянські автомобілі УАЗ.

військові

У зв’язку з цим розпочали дослідницько-конструкторську роботу, яка називається Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що основну групу автомобілів, які використовують у військах ЗСУ, наразі становлять фізично і морально застарілі УАЗи різних модифікацій.

Водночас російські підприємства модернізують і випускають нові моделі цих автомобілів, а також запасних частин до них.

Тому ухвалили рішення про поступове виведення застарілих автомобілів УАЗів з експлуатації.

Таран пояснив, що новий позашляховик повинен відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу.

До дослідних взірців висувається ряд вимог – надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування і ремонту.

За його словами, автомобіль повинен забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості і кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обраний за результатами державних випробувань.

Читайте
З 23 лютого на 14 березня: Укрпошта перенесла презентацію марки про ЗСУ

Першими нові автомобілі отримають підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, які служать в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

ЗСУ передали п’ять відремонтованих танків Т-72

Нещодавно Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України партію відремонтованих танків Т-72.

Підприємство Укроборонпрому модернізувало бойову техніку в рамках оборонного замовлення.

Джерело: Міноборони

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка