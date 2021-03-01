Прощання з радянськими УАЗами: у ЗСУ буде нова автотехніка

Міністерство оборони України планує оновити парк автомобільної техніки у Збройних сил і замінити радянські автомобілі УАЗ.

У зв’язку з цим розпочали дослідницько-конструкторську роботу, яка називається Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що основну групу автомобілів, які використовують у військах ЗСУ, наразі становлять фізично і морально застарілі УАЗи різних модифікацій.

Водночас російські підприємства модернізують і випускають нові моделі цих автомобілів, а також запасних частин до них.

Тому ухвалили рішення про поступове виведення застарілих автомобілів УАЗів з експлуатації.

Таран пояснив, що новий позашляховик повинен відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу.

До дослідних взірців висувається ряд вимог – надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування і ремонту.

За його словами, автомобіль повинен забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості і кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обраний за результатами державних випробувань.

Першими нові автомобілі отримають підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, які служать в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

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