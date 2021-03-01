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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

“Селфі-міст” мера Києва Віталія Кличка знов тріснув

У Києві на пішохідно-велосипедному мості, що з’єднує Володимирську гірку та Хрещатий парк, сталася чергова аварія. Про це у своєму Facebook повідомив член громадської ради при КМДА Сергій Бригадир.

міст через Володимирський узвіз

Він називає аварію “рутинною” та констатує, що секції тріснутого скла вже навіть не огороджують та не охороняють. Хоча, зауважує, що “приїздили комунальники і ставили “лєнточку” але відпочиваючі її зривають, і вони не можуть дати ради цій проблемі”.

Член громадської ради звертається до мера Кличка та до голови Головного управління ДСНС України у Київській області з проханням звернути увагу на цю ситуацію, поки не сталася трагедія.

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Міст через Володимирський узвіз був відкритий для киян 25 травня 2019 року, але вже на початку червня скляні елементи мосту тріснули, через що доступ людей на нього був частково обмежений.

Тоді мер Києва Віталій Кличко повідомив, що основною причиною пошкодження був акт вандалізму.

Фото: Сергій Бригадир

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