Очільник МОЗ України Максим Степанов розповів, скільки часу захищають від коронавірусу антитіла, які виробилися в організмі людини після хвороби.

Про це він повідомив в студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– У середньому ті рекомендації, які ми отримуємо, – до шести місяців. Те, що ми фіксуємо в Україні, у середньому є у нас випадки, коли після трьох місяців людина захворіла. Але найчастіше після шести місяців, – уточнив Максим Степанов.

Водночас, за його словами, те, що людина перехворіла, не є протипоказанням до вакцинування.