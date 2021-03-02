PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Скільки часу захищають антитіла від Covid-19: Степанов назвав терміни

Очільник МОЗ України Максим Степанов розповів, скільки часу захищають від коронавірусу антитіла, які виробилися в організмі людини після хвороби.

Максим Степанов

Про це він повідомив в студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– У середньому ті рекомендації, які ми отримуємо, – до шести місяців. Те, що ми фіксуємо в Україні, у середньому є у нас випадки, коли після трьох місяців людина захворіла. Але найчастіше після шести місяців, – уточнив Максим Степанов.

Водночас, за його словами, те, що людина перехворіла, не є протипоказанням до вакцинування.

Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору