Степанов і Зеленський публічно вакцинуються препаратом Covishield

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про готовність публічно вакцинуватися від коронавірусу вакциною Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

Таке рішення він пояснив тим, що хоче на власному прикладі показати якість вакцини.

– Я і президент Володимир Зеленський публічно отримаємо щеплення проти коронавірусу вакциною Covishield. У такий спосіб ми хочемо продемонструвати її якість.

Вакцинація в Україні препаратом Covishield розпочалася 24 лютого. Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на коронавірус, і військових у зоні проведення ООС.

Загалом в Україні відбудеться п’ять основних етапів вакцинації проти Covid-19. Але основні заходи планують закінчити до осені 2021 року.

Днями народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Україна також має отримати 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Вакцину надішлють із США, проект контракту вже направили до МОЗ.