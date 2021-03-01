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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Ситуація поліпшується: в Україні за добу виявили 4 285 випадків коронавірусу

На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За останню добу було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

Симптоми коронавірусу

За день побороти хворобу вдалося 1 701 українцю, за весь час пандемії одужало 1 171 724 особи. Померли від ускладнень 26 050 громадян України, за добу – 68 осіб.

За останню добу було здійснено 23 066 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Коронавірус в Україні 1 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 156 випадків;
  • Вінницька область – 598 випадків;
  • Волинська область – 65 випадків;
  • Дніпропетровська область – 165 випадків;
  • Донецька область – 54 випадки;
  • Житомирська область – 466 випадків;
  • Закарпатська область – 242 випадки;
  • Запорізька область – 83 випадки;
  • Івано-Франківська область – 526 випадків;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 190 випадків;
  • Одеська область – 207 випадків;
  • Полтавська область – 97 випадків;
  • Рівненська область – 58 випадків;
  • Сумська область – 120 випадків;
  • Тернопільська область – 178 випадків;
  • Харківська область – 69 випадків;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 67 випадків;
  • Чернівецька область – 335 випадків;
  • Чернігівська область – 21 випадок.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 347 849 українців. Ситуація з Covid-19 у країні значно поліпшилася, за останню добу – 5 833 нових хворих.

Загалом померло від хвороби 25 982 українця, за добу – 89. Одужало за час пандемії 1 170 023 особи, за день – 1 702.

За увесь час в Україні зробили 6 906 179 тестів методом ПЛР, за добу – 24 491.

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