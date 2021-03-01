Коронавірус в Україні 1 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За останню добу було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

За день побороти хворобу вдалося 1 701 українцю, за весь час пандемії одужало 1 171 724 особи. Померли від ускладнень 26 050 громадян України, за добу – 68 осіб.

За останню добу було здійснено 23 066 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 156 випадків;

Вінницька область – 598 випадків;

Волинська область – 65 випадків;

Дніпропетровська область – 165 випадків;

Донецька область – 54 випадки;

Житомирська область – 466 випадків;

Закарпатська область – 242 випадки;

Запорізька область – 83 випадки;

Івано-Франківська область – 526 випадків;

Київська область – 208 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 190 випадків;

Одеська область – 207 випадків;

Полтавська область – 97 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 120 випадків;

Тернопільська область – 178 випадків;

Харківська область – 69 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 67 випадків;

Чернівецька область – 335 випадків;

Чернігівська область – 21 випадок.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 лютого 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 347 849 українців. Ситуація з Covid-19 у країні значно поліпшилася, за останню добу – 5 833 нових хворих.

Загалом померло від хвороби 25 982 українця, за добу – 89. Одужало за час пандемії 1 170 023 особи, за день – 1 702.

За увесь час в Україні зробили 6 906 179 тестів методом ПЛР, за добу – 24 491.