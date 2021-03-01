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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Україна почне будувати залізничну колію від кордону з Польщею

У 2021 році від кордону з Польщею почнеться будівництво залізничної лінії, де поїзди зможуть рухатись із швидкістю до 250 км/год.

Залізниця до Борисполя

Також на цьому місці розбудовуватимуть сучасну інфраструктуру для обслуговування Інтерсіті та контейнерних перевезень у напрямку ЄС.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час онлайн-конференції Європа Карпат.

За його словами, цьогоріч в Україні вперше передбачили 4 млрд грн на розвиток пасажирських залізничних перевезень. На ці кошти хочуть закупити 100 нових вагонів та зробити електрифікацію.

Відеоспостереження в нових вагонах

Наприкінці січня Укрзалізниця повідомила, що встановлюватиме відеоспостереження в нових вагонах. Такі ж системи передбачені й під час модернізації вагонів.

Зображення в режимі реального часу передаватиметься до центрального диспетчерського пункту для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування в разі потреби.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Укрзалізниця

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