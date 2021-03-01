Пандемія досі триває. Експерти припускають що в Україні на коронавірус перехворіло вже до 15 млн людей. Але до природнього колективного імунітету нам все одно ще далеко. І без вакцинації не обійтися.

Майже вся Європа вже давно щеплює своїх громадян. Останньою до цього вирішила долучитись і Україна. Через два місяці та постійного переносу дат, 23 лютого, 2 млн доз препаратів із вакциною нарешті прибули в Україну. За ними в Індію особисто полетів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Привіз він звідти не обіцяну Pfizer та AstraZeneca, а Covishield. Що ж це за вакцина та чим збираються колоти українців?

Щеплення виготовляє індійський інститут сироватки крові з ослабленої версії вірусу шимпанзе. У МОЗ переконують, що Covishield та AstraZeneca – це один і той самий препарат.

Але деякі експерти вважають, що це не зовсім так і завезена вакцина фактично є легальною копією, яку експортують у країни із низьким та середнім рівнем доходу.

Поки ефективність індійського препарату вважається понад 70%, проте дослідження щодо неї ще тривають.

Окрім того, цікавим є те, що завезена в Україну вакцина була зареєстрована у нашій державі за прискореною процедурою лише тиждень тому.

Проте як би там не було в Україні розпочалась вакцинація і 25 лютого препарати були розвезені по всіх областях. Першими почали щеплювати медиків та військових.

Так званим першопроходцем в Україні став реаніматолог коронавірусного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Але не всі медики такі сміливі – лише 40% українських лікарів погодились щеплюватись. У МОЗ запевняють, що це не через якість вакцини, а через те, що більшість з них вже мають антитіла і не бачать потреби у вакцинації.

Тим же, хто долучився до щеплення, теж не варто розслаблятись, адже як запевняє головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, після першої процедури потрібно зробити повторну не раніше, ніж за 28 днів. Якщо цього не зробити, ефективність вакцини буде нульовою.

Урядовці закликають українців ставати у чергу за щепленням. Це можна буде зробити через онлайн-сервіс Дія вже з 1 березня.

Водночас, чим будуть вакцинувати далі – досі не зрозуміло. Але це можуть бути американська Pfizer та індійська NovaVax.

Також 1 березня до вакцинації долучився міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Щеплення він робив в Олександрівській клінічній лікарні Києва.