Президент Володимир Зеленський вимагає чіткого плану вакцинації від коронавірусу та продовження перемовин з виробниками щодо постачання препаратів, і свята не мають вплинути на цей процес.

Про це глава держави заявив на селекторній нараді.

– Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих, – наголосив Зеленський.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на нараді, що до кінця тижня за допомогою мобільних бригад можна збільшити кількість щеплень до 11,3 тис.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, в свою чергу, наголосив, що нині вже вакциновано 208 військовослужбовців.

Станом на 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 людини, з яких 4 285 – за останню добу.

Найбільша кількість підтверджених випадків – у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях.