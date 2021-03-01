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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Золото і сигарети: співробітників посольства України в Польщі спіймали на контрабанді

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні, коли вони намагалися вивезти контрабанду.

Дмитрий Кулеба

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому – їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий, – заявив Кулеба.

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Їх вже відкликали в Україну. За словами міністра, для них робота в посольстві закінчилася.

Кулеба підкреслив, що проти співробітників починається дисциплінарне розслідування.

– Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення. Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції, – заявив Кулеба.

Контрабанда

У грудні 2020 року на кордоні з Білоруссю затримали контрабандистів, серед яких були прикордонники.

15 посадовців одного з прикордонних пунктів систематично приховували незаконне переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

Сама продукція ввозилась на територію України через так званий зелений кордон. Весь товар прикордонники складали в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації.

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