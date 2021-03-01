Золото і сигарети: співробітників посольства України в Польщі спіймали на контрабанді

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні, коли вони намагалися вивезти контрабанду.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому – їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий, – заявив Кулеба.
Їх вже відкликали в Україну. За словами міністра, для них робота в посольстві закінчилася.
Кулеба підкреслив, що проти співробітників починається дисциплінарне розслідування.
– Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення. Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції, – заявив Кулеба.
Контрабанда
У грудні 2020 року на кордоні з Білоруссю затримали контрабандистів, серед яких були прикордонники.
15 посадовців одного з прикордонних пунктів систематично приховували незаконне переміщення з Білорусі підакцизних товарів.
Сама продукція ввозилась на територію України через так званий зелений кордон. Весь товар прикордонники складали в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації.