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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Більшості українців у черзі на вакцинацію від коронавірусу — до 39 років

У лист очікування вакцинації від коронавірусу через Дію записалися 45 тис. українців переважно у віці до 39 років.

Додаток ДІЯ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що менш ніж за добу 39 тис. осіб записалися через застосунок Дія, ще 5,3 тис. — через портал.

Так, 63% українців, які записалися через Дію, — у віці від 21 до 39 років, 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.

Федоров нагадав, що додаток потрібно оновити до останньої версії, щоб послуга стала доступною в ньому.

У Мінцифрі наголошують, що вони створюють зручні онлайн-додатки, щоб спростити життя українців. Так, всього за кілька кліків можна швидко та зручно записатися в лист очікування вакцинації, не стоявши в чергах.

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Окрім цього, записатися можна через національний контакт-центр з питань протидії коронавірусу за номером 0 800 60 20 19.

1 березня Міністерство цифровий трансформації і Міністерство охорони здоров’я запустили послугу запису в лист очікування на вакцинацію. Вона є абсолютно безкоштовною і займає близько двох хвилин часу.

Детальну інструкцію як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Федоров

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