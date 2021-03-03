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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Будете лікуватися власним коштом: мер Миколаєва про відмову містян від вакцинації

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пригрозив жителям міста, що вони будуть лікуватися від Covid-19 за власні гроші. Таке може чекати громадян, які відмовляться від вакцинації.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Міський голова наголосив, що наразі хворі на коронавірус, яких госпіталізують до лікарень, лікуються за кошти держави.

– Ті, хто не будуть вакциновані, будуть просто лікуватися за власний кошт. Або вакцинуйтеся, або готуйте кошти на лікування.

Сєнкевич наголосив, що лікування у стаціонарі обходиться у близько 5-10 тис. грн на день.

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Президент вакцинувався від коронавірусу

2 березня президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. Йому зробили щеплення вакциною Covishield на Донбасі.

Також ін’єкцію отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. 1 березня щеплення зробили Максиму Степанову – очільнику МОЗ України.

Джерело: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

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