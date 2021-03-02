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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Через Дію не вийде: як записати дитину або батьків на Covid-вакцинацію

Записати на вакцинацію від коронавірусу дітей або батьків старшого віку можна тільки через контакт-центр МОЗ.

вакцинація

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив керівник проекту Дія Мстислав Банік. Він зазначив, що запис до черги на вакцинацію цих категорій населення через додаток або портал Дія неможливий.

– Якщо ж хтось хоче записати батьків або дітей, це можна зробити не через Дію, а за телефоном гарячої лінії контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Оскільки у Дії є персональний вхід і авторизація громадянина, – пояснив він.

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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca. Вона відбуватиметься у п’ять етапів.

На перших чотирьох щеплення робитимуть найбільш вразливим категоріям населення, серед яких медики і військові.

Але з 1 березня в Україні стартував запис на п’ятий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають всі охочі громадяни віком від 18 до 59 років. Як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Громадське радіо

Фото: Depositphotos

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