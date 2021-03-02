За останню добу в Україні щеплення проти Covid-19 отримали 1 764 особи. Такі дані станом на 2 березня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 4 905 осіб.
Щеплення в регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 40 щеплень;
- Волинська область — 100 щеплень;
- Дніпропетровська область — 70 щеплень;
- Донецька область — 180 щеплень;
- Житомирська область — 109 щеплень;
- Закарпатська область — 30 щеплень;
- Запорізька область — 60 щеплень;
- Івано-Франківська область — 36 щеплень;
- Київська область — 50 щеплень;
- Кіровоградська область — 70 щеплень;
- Луганська область — 70 щеплень;
- Львівська область — 70 щеплень;
- м. Київ — 70 щеплень;
- Миколаївська область — 80 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область —100 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 60 щеплень;
- Тернопільська область — 80 щеплень;
- Харківська область — 60 щеплень;
- Херсонська область — 90 щеплень;
- Хмельницька область — 40 щеплень;
- Черкаська область — 40 щеплень;
- Чернівецька область — 79 щеплень;
- Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільше щеплень зробили в Донецькій області – 180 щеплень. Ця область лідирує і за кількістю вакцинованих протягом усього періоду кампанії. Наразі там першу дозу препарату отримали вже 400 осіб.
Коронавірус в Україні
Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії виявили 1 357 470 випадків Covid-19.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).