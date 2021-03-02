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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Covid-вакцинація в Україні: за добу імунізували понад 1,7 тис. осіб

За останню добу в Україні щеплення проти Covid-19 отримали 1 764 особи. Такі дані станом на 2 березня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Вакцинація

Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 4 905 осіб.

Щеплення в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 40 щеплень;
  • Волинська область — 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 70 щеплень;
  • Донецька область — 180 щеплень;
  • Житомирська область — 109 щеплень;
  • Закарпатська область — 30 щеплень;
  • Запорізька область — 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 36 щеплень;
  • Київська область — 50 щеплень;
  • Кіровоградська область — 70 щеплень;
  • Луганська область — 70 щеплень;
  • Львівська область — 70 щеплень;
  • м. Київ — 70 щеплень;
  • Миколаївська область — 80 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область —100 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 60 щеплень;
  • Тернопільська область — 80 щеплень;
  • Харківська область — 60 щеплень;
  • Херсонська область — 90 щеплень;
  • Хмельницька область — 40 щеплень;
  • Черкаська область — 40 щеплень;
  • Чернівецька область — 79 щеплень;
  • Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільше щеплень зробили в Донецькій області – 180 щеплень. Ця область лідирує і за кількістю вакцинованих протягом усього періоду кампанії. Наразі там першу дозу препарату отримали вже 400 осіб.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії виявили 1 357 470 випадків Covid-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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