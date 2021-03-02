За останню добу в Україні щеплення проти Covid-19 отримали 1 764 особи. Такі дані станом на 2 березня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку кампанії першою дозою вакцини щеплено 4 905 осіб.

Щеплення в регіонах за останню добу:

Вінницька область — 40 щеплень;

Волинська область — 100 щеплень;

Дніпропетровська область — 70 щеплень;

Донецька область — 180 щеплень;

Житомирська область — 109 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 36 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область — 70 щеплень;

Луганська область — 70 щеплень;

Львівська область — 70 щеплень;

м. Київ — 70 щеплень;

Миколаївська область — 80 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область —100 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 60 щеплень;

Тернопільська область — 80 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 90 щеплень;

Хмельницька область — 40 щеплень;

Черкаська область — 40 щеплень;

Чернівецька область — 79 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільше щеплень зробили в Донецькій області – 180 щеплень. Ця область лідирує і за кількістю вакцинованих протягом усього періоду кампанії. Наразі там першу дозу препарату отримали вже 400 осіб.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії виявили 1 357 470 випадків Covid-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).