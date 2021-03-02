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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Головний санлікар України Ляшко вакцинувався від коронавірусу

2 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вакцинувався від коронавірусу.

Виктор Ляшко

Йому зробили щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

– Ми своїм прикладом демонструємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Демонструю публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна, – зазначив Віктор Ляшко.

Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у лікарні Кагарлика у Київській області.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу. Першими щеплення зробили медикам.

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Щоб заохотити українців до масової імунізації та продемонструвати безпечніть речовини, вакцинувалися президент України Володимир Зеленський та очільник МОЗ Максим Степанов.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матерілах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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