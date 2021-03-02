2 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вакцинувався від коронавірусу.

Йому зробили щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

– Ми своїм прикладом демонструємо, що не привезли щось інше і не будемо завозити для себе щось інше. Демонструю публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна, – зазначив Віктор Ляшко.

Щеплення від коронавірусу Ляшко зробив у лікарні Кагарлика у Київській області.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу. Першими щеплення зробили медикам.

Щоб заохотити українців до масової імунізації та продемонструвати безпечніть речовини, вакцинувалися президент України Володимир Зеленський та очільник МОЗ Максим Степанов.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матерілах на сайті Факти ICTV.