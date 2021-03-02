Кнопка, сенсор і два пальці: депутат Слуги народу показав, як голосує за новою процедурою

У Верховній Раді 2 березня протестували встановлену напередодні сенсорну кнопку для голосування.

Як змінилася процедура голосування, у своєму Facebook розповів народний депутат фракції Слуга народу Роман Грищук.

Відтепер при голосуванні сенсорною кнопкою усі депутати мають тримати дві руки на своїй панелі. Це не дасть можливості проголосувати ще за когось зі своїх колег.

– Одна рука повинна знаходитися на сенсорі, а іншою рукою потрібно буде натисткати на кнопку. Голос буде враховано тільки таким чином, – розповів нардеп.

Також Роман Грищук додав, що усі депутати отримали друковані інструкції щодо процедури голосування за допомогою сенсора.

Зазначається, що система захищена від шахрайства: проголосувати, підклавши під сенсор сторонній предмет замість пальця, не вдасться.

Про те, що у Раді запрацює сенсорна кнопка для боротьби з кнопкодавством, спікер Дмитро Разумков повідомив 1 березня.

Система пройшла декілька етапів перевірки. Зазначається, що встановлення сенсорів є частиною реформи Верховної Ради.

Для відстеження ймовірних порушень під час процедури голосування у залі було встановлено додаткові камери.