В Україні більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували у тяжкому стані та були приєднані до апаратів штучної вентиляції легень, померли.

За інформацією фахівців Національної академії наук, з 8 446 таких українців померло 7 479 осіб, що становить 89%.

Водночас середня госпітальна летальність за весь період склала близько 15%, з-поміж хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%.

Крім того, у НАНУ відзначили, що з 23 лютого до 1 березня майже у всіх регіонах України зросла кількість летальних випадків від коронавірусу.

Смертність від коронавірусу

У Національній академії наук назвали регіон України, де фахівці найгірше ставляться до реєстрації смертей від коронавірусу.

Згідно зі звітом, Харківська область демонструє найгірші результати.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАНУ