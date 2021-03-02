В Україні більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували у тяжкому стані та були приєднані до апаратів штучної вентиляції легень, померли.
За інформацією фахівців Національної академії наук, з 8 446 таких українців померло 7 479 осіб, що становить 89%.
Водночас середня госпітальна летальність за весь період склала близько 15%, з-поміж хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%.
Крім того, у НАНУ відзначили, що з 23 лютого до 1 березня майже у всіх регіонах України зросла кількість летальних випадків від коронавірусу.
Смертність від коронавірусу
У Національній академії наук назвали регіон України, де фахівці найгірше ставляться до реєстрації смертей від коронавірусу.
Згідно зі звітом, Харківська область демонструє найгірші результати.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: НАНУ