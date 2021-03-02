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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

МОЗ дозволив робити щеплення залишками Covid-вакцини – хто їх отримає

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вніс зміни до дорожньої карти вакцинації в Україні і дозволив робити щеплення залишками вакцини.

вакцинація від коронавірусу

За словами очільника МОЗ, залишками від вакцини можуть робити щеплення лідери думок, діячі культури, спортсмени, лідери релігійної спільноти.

– Справа в тому, що вакцина поставляється в багатодозових флаконах на 10 щеплень. Після відкриття флакона його вміст треба використати за шість годин. Тому для раціонального використання вакцин за моїм рішенням коло осіб, які можуть вакцинуватися, було значно розширене, – пояснив міністр під час брифінгу.

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Також Максим Степанов додав, що не завжди в лікарні на першому етапі є кількість медиків, які вакцинуються, кратна 10. Тому залишаються дози вакцини, які можуть бути використані для інших громадян.

Напередодні Максим Степанов також пояснив, чому не всі медики вакцинуються від Covid-19. За його словами, від щеплення відмовляються ті, хто вже перехворів і отримав імунітет.

Крім того, у світі рекомендують робити щеплення через шість місяців після того, як людина перехворіла Covid-19.

Фото: КМДА

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