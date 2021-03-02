Міністерство фінансів, Державний експортно-імпортний банк України та публічне акціонерне товариство МТБ Банк уклали тристоронню угоду щодо кредитування малого та середнього бізнесу.

Це стало можливим у межах проектів Європейського інвестиційного банку Основний кредит для малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації та Основний кредит для аграрної галузі – Україна. Про це повідомляє прес-служба МТБ Банку.

Програма передбачає виділення €400 млн кредитів, які можуть бути спрямовані практично на будь-який інвестиційний проект компаній в виробничо-збутових ланцюжках, починаючи від постачальників сировини і закінчуючи роздрібною торгівлею.

Кредити орієнтовані на підприємства, які виробляють зернові та олійні культури, що займаються рибництвом і аквакультурою. Програма Європейського інвестиційного банку розроблена для бізнесу, який вже працює і створює додану вартість, має частку ринку та наміри збільшити її за допомогою конкретних дій.

– Ми вже кілька років поспіль активно розвиваємо кредитування аграріїв завдяки розробленим партнерським програмам. І ось тепер клієнти банку отримають можливість фінансування на тривалий термін – до десяти років за зниженими відсотками, – коментує укладення угоди голова правління ПАТ МТБ Банк Юрій Кралов.

За словами Юрія Кралова, клієнтам банку також буде доступна безкоштовна технічна підтримка щодо підготовки необхідних документів відповідно до встановлених вимог. Їм нададуть допомогу у визначенні та розробці процедур оцінки та обробки заявок на отримання кредиту, забезпеченні відповідності заявок фінансовим, екологічним і соціальним вимогам ЄІБ.

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Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Наразі Україна вже отримала від банку €6,4 млрд інвестицій.

ЄІБ підтримує розвиток малих і середніх підприємств за допомогою кредитних ліній, що призначені для подолання дефіциту довгострокового фінансування через місцевих фінансових партнерів. З самого початку діяльності в Україні ЄІБ виділив понад €1,9 млрд для підтримки малого та середнього бізнесу.

МТБ Банк працює на фінансовому ринку України з 1993 року, має понад 50 відділень у 12 регіонах України. З 2017 року в банку новий менеджмент: Кралов Ігор Олександрович – голова правління, Згуров Ігор Олександрович – голова наглядової ради.