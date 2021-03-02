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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

МТБ Банк приєднався до кредитування малого і середнього бізнесу за проектами ЄІБ

Міністерство фінансів, Державний експортно-імпортний банк України та публічне акціонерне товариство МТБ Банк уклали тристоронню угоду щодо кредитування малого та середнього бізнесу.

Минфин добавил МТБ БАНК в список партнеров льготного кредитования малого и среднего бизнеса по проектам Европейского инвестиционного банка

Це стало можливим у межах проектів Європейського інвестиційного банку Основний кредит для малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації та Основний кредит для аграрної галузі – Україна. Про це повідомляє прес-служба МТБ Банку.

Програма передбачає виділення €400 млн кредитів, які можуть бути спрямовані практично на будь-який інвестиційний проект компаній в виробничо-збутових ланцюжках, починаючи від постачальників сировини і закінчуючи роздрібною торгівлею.

Кредити орієнтовані на підприємства, які виробляють зернові та олійні культури, що займаються рибництвом і аквакультурою. Програма Європейського інвестиційного банку розроблена для бізнесу, який вже працює і створює додану вартість, має частку ринку та наміри збільшити її за допомогою конкретних дій.

– Ми вже кілька років поспіль активно розвиваємо кредитування аграріїв завдяки розробленим партнерським програмам. І ось тепер клієнти банку отримають можливість фінансування на тривалий термін – до десяти років за зниженими відсотками, – коментує укладення угоди голова правління ПАТ МТБ Банк Юрій Кралов.

глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов о кредитовании аграриев по партнерским программам

За словами Юрія Кралова, клієнтам банку також буде доступна безкоштовна технічна підтримка щодо підготовки необхідних документів відповідно до встановлених вимог. Їм нададуть допомогу у визначенні та розробці процедур оцінки та обробки заявок на отримання кредиту, забезпеченні відповідності заявок фінансовим, екологічним і соціальним вимогам ЄІБ.

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Європейський інвестиційний банк працює в Україні з 2007 року. Наразі Україна вже отримала від банку €6,4 млрд  інвестицій.

ЄІБ підтримує розвиток малих і середніх підприємств за допомогою кредитних ліній, що призначені для подолання дефіциту довгострокового фінансування через місцевих фінансових партнерів. З самого початку діяльності в Україні ЄІБ виділив понад €1,9 млрд для підтримки малого та середнього бізнесу.

МТБ Банк працює на фінансовому ринку України з 1993 року, має понад 50 відділень у 12 регіонах України. З 2017 року в банку новий менеджмент: Кралов Ігор Олександрович – голова правління, Згуров Ігор Олександрович – голова наглядової ради.

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