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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Найближчі дні Україну накриє антициклоном Жаклін – синоптик

Погода в Україні 3-4 березня покращиться під впливом антициклону Жаклін. У середу та четвер очікується суха і сонячна погода.

Найближчі дні Україну накриє антициклоном Жаклін – синоптик

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, антициклон віджене фронти і циклони, тому опади у ці дні малоймовірні.

По всій території України переважатиме західний вітер.

У середу, 3 березня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +10 +11 градусів.

У четвер, 4 березня, стовпчик термометра підскочить до +13 градусів, на Заході подекуди до +15 градусів.

– У п’ятницю прийде атмосферний фронт із опадами, у суботу-неділю очікується похолодання, – зауважила синоптик.

Фото: Depositphotos

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