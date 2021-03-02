Погода в Україні 3-4 березня покращиться під впливом антициклону Жаклін. У середу та четвер очікується суха і сонячна погода.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, антициклон віджене фронти і циклони, тому опади у ці дні малоймовірні.

По всій території України переважатиме західний вітер.

У середу, 3 березня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +10 +11 градусів.

У четвер, 4 березня, стовпчик термометра підскочить до +13 градусів, на Заході подекуди до +15 градусів.