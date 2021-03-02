Коронавірус в Україні 2 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії було виявлено 1 357 470 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.
За минулу добу одужали 5 194 особи, за весь час пандемії – 1 176 918. Не вдалось побороти хворобу 26 212 українцям, за день померли 162 особи. Госпіталізовано до лікарень за добу 1 410 громадян України.
Також за минулу добу здійснено 54 994 тестування (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 463 випадки;
- Вінницька область – 453 випадки;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 206 випадків;
- Донецька область – 107 випадків;
- Житомирська область – 94 випадки;
- Закарпатська область – 438 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 649 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 349 випадків;
- Миколаївська область – 153 випадки;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 108 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 146 випадків;
- Харківська область – 319 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернівецька область – 504 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Коронавірус в Україні
На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За 28 лютого було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.
За день побороти хворобу вдалося 1 701 українцю, за весь час пандемії одужало 1 171 724 особи. Померли від ускладнень 26 050 громадян України, за добу – 68 осіб.