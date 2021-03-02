Коронавірус в Україні 2 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії було виявлено 1 357 470 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

За минулу добу одужали 5 194 особи, за весь час пандемії – 1 176 918. Не вдалось побороти хворобу 26 212 українцям, за день померли 162 особи. Госпіталізовано до лікарень за добу 1 410 громадян України.

Також за минулу добу здійснено 54 994 тестування (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Коронавірус в Україні

На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За 28 лютого було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

За день побороти хворобу вдалося 1 701 українцю, за весь час пандемії одужало 1 171 724 особи. Померли від ускладнень 26 050 громадян України, за добу – 68 осіб.