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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Рівень захворюваності росте: за добу в Україні 5 336 випадків коронавірусу

Станом на 2 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 336 осіб. За весь час пандемії було виявлено 1 357 470 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

Коронавірус

За минулу добу одужали 5 194 особи, за весь час пандемії – 1 176 918. Не вдалось побороти хворобу 26 212 українцям, за день померли 162 особи. Госпіталізовано до лікарень за добу 1 410 громадян України.

Також за минулу добу здійснено 54 994 тестування (зокрема, методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Коронавірус в Україні 2 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 463 випадки;
  • Вінницька область – 453 випадки;
  • Волинська область – 140 випадків;
  • Дніпропетровська область – 206 випадків;
  • Донецька область – 107 випадків;
  • Житомирська область – 94 випадки;
  • Закарпатська область – 438 випадків;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 649 випадків;
  • Київська область – 231 випадок;
  • Кіровоградська область – 26 випадків;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 349 випадків;
  • Миколаївська область – 153 випадки;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 131 випадок;
  • Рівненська область – 108 випадків;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 146 випадків;
  • Харківська область – 319 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 105 випадків;
  • Черкаська область – 93 випадки;
  • Чернівецька область – 504 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.

Коронавірус в Україні

На ранок 1 березня на коронавірус в Україні захворіли 1 352 134 особи. За 28 лютого було виявлено 4 285 нових випадків. Зокрема, захворіли 258 дітей та 93 медпрацівники.

За день побороти хворобу вдалося 1 701 українцю, за весь час пандемії одужало 1 171 724 особи. Померли від ускладнень 26 050 громадян України, за добу – 68 осіб.

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