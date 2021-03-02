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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Степанов розповів, які штами коронавірусу циркулюють в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що нині в Україні не виявлено мутованого британського коронавірусу чи з ПАР.

Коронавірус, вакцинація в Україні

За його словами, зараз циркулює суто європейський штам, на кшталт іспанського чи італійського.

– Щоб дослідити мутацію штаму, треба мати відповідні лабораторії. У нас є в Інституті мікробології, але там старе обладнання. Воно потребує модернізації, і ми цим зараз займаємося, – розповів Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Міністр сказав, що поки зразки відправляють у лабораторії світові:

– У клініку Шаріте в Берліні відправили 200 зразків. Щодо 48 отримали відповідь, що у нас циркулює суто європейський штам. І зараз відправляємо ще 350 зразків до Лондона, – наголосив він.

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У Львівській області зафіксували випадки зараження двома штамами коронавірусу, проте це точно не південноафриканський чи британський.

В регіоні циркулюють генотипи В1 та В11.

Фото: Depositphotos

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