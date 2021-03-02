У Києві комунальники привласнили 700 тис. грн, виділених на утеплення будинків

У Києві службові особи комунального підприємства виконавчого органу КМДА та два директори підрядних підприємств привласнили 700 тис. грн бюджетних коштів, виділених на утеплення житлових будинків.

Восени 2019 року директор та головний інженер одного підприємства, двоє директорів підрядного товариства та інші службовці вирішили привласнити кошти з Київського міського бюджету.

Йдеться про гроші, виділені за виконання робіт у проектах, які перемогли у 2018-2019 роках у конкурсах з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках столиці.

Комунальникам повідомили про підозру за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

Нині підозрюваним обирають запобіжний захід та приймають рішення стосовно відсторонення їх від посад. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють інших учасників злочину.

Розкрадання держкоштів Укрзалізниці

В Україні викрили масштабну схему розкрадання державних коштів Укрзалізниці, які виділили для утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

Під час капітального ремонту мосту посадовці регіональної філії Південно-Західна залізниця штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів. Експертиза підтвердила завищення вдвічі вартості виконання контракту.

Джерело: Київська міська прокуратура