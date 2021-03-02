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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Україна запроваджує санкції щодо австрійської компанії через театр у Криму

Україна започаткувала запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та його керівництва.

МЗС

Причиною таких дій стало будівництвом цим бюро оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

— У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au у проекті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро, – повідомили в МЗС України на запит Радіо Свободи.

Також в МЗС зазначили, що Україна започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму.

12 червня 2019 року тодішній прем’єр міністр РФ Дмитро Медвєдєв підписав два розпорядження щодо створення в окупованому росіянами Криму двох закладів культури – Академії хореографії та Севастопольського  театру опери та балету.

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На громадських слуханнях у квітні 2019 року місцеві жителі виступили проти будівництва театру на мисі Кришталевий. Водночас, проект будівництва підтримав президент РФ Володимир Путін.

Оперний театр планують побудувати до 2023 року. Він буде вміщувати два зали – великий та малий, а також ресторан на 350 осіб.

26 лютого секретар РНБО Олександр Данілов повідомив, що Україна ввела санкції проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час анексії Криму Російською Федерацією.

Під санкції потрапили екс-очільник СБУ Олександр Якименко та колишній генерал Внутрішньої служби України Віталій Захарченко.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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