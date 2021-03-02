Люди, які страждають від алергії у період весняного цвітіння дерев, можуть вакцинуватися проти коронавірусу. Сезонна алергія не є протипоказанням до імунізації.

Про це Фактам ICTV розповів кандидат медичних наук, головний лікар клініки імунології та алергології, президент Української школи молекулярної імунології та алергології Олександр Назаренко.

– Зв’язку між алергією на весняне цвітіння дерев та вакциною проти коронавірусу взагалі немає. Якщо у людини буде алергія, вона може випити протигістамінні препарати і зробити те щеплення. Це не є стовідсотковим протипоказанням, – зазначив Олександр Назаренко.

За його словами, те, що людина п’є різноманітні ліки проти алергії у цей період, також не має бути протипоказанням.

– Протигістамінні препарати не заважають вакцинації, – додав алерголог.

Водночас вакцинацію можуть не проводити людині, яка страждає від алергії, під час загострення.

– Якщо у людини загострення – приступ задухи, виражений нежить, то це відносні протипоказання до вакцинації, – пояснив Олександр Назаренко.

Крім того, взагалі люди з алергією можуть по-іншому реагувати на вакцину. Через це варто перед щепленням порадитися з лікарем.

– Якщо людина схильна до алергії, у неї підвищений ризик різних неспецифічних реакцій, то може трішки зреагувати на вакцину, на її компоненти, – підсумовує лікар.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з 24 лютого триває процес вакцинації населення.

У МОЗ дозволили робити щеплення залишками речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.