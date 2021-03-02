Володимира Зеленського вакцинували проти коронавірусу під час поїздки на Донбас.

Президент виклав у соцмережі фото з процедури.

– Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в Дії. Боятися нічого, подаю особистий приклад, – підписав фото президент.

Він отримав перше щеплення британською вакциною Covishield, виробленою в Індії.

Глава держави 2 березня вирушив з робочим візитом у зону ООС та має зустрітися з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Днем раніше, 1 березня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield виробництва компанії AstraZeneca.

Щеплення міністр робив в Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка від початку епідемії приймає хворих на коронавірус. Перед тим, як зробити ін’єкцію, йому поміряли температуру і тиск.