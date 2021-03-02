Зеленський сподівається на подальший тиск ЄС на РФ через ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарля Мішеля за підтримку у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також висловив надію на подальшу мобілізацію тиску країн ЄС на Росію.

Про це повідомив Зеленський під час спільного брифінгу з Мішелем на Донбасі. Глава держави висловив подяку ЄС та Мішелю за підтримку України. Крім того, президент зазначив масштабні зусилля ЄС зі сприяння у поліпшенні гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

За словами Зеленського, Україна робить все для того, щоб українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, відчували підтримку.

Міністерство закордонних справ України також вітає рішення ЄС застосувати санкції проти чотирьох чиновників РФ за порушення прав людини. За словами представника МЗС, завдяки цьому інструменту можна боротися з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

ЄС ввів санкції проти чиновників РФ

Євросоюз ввів санкції проти російських чиновників, пов’язаних з переслідуванням і тюремним ув’язненням опозиціонера Олексія Навального. Вони також відповідальні за серйозне порушення прав людини. Йдеться про довільні арешти та затримання, придушення мирних зібрань, а також свободи вираження думок в РФ.

Під санкції ЄС потрапили четверо чиновників РФ, зокрема генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава СК Олександр Бастрикін, голова Росгвардії Віктор Золотов і директор ФСВП Олександр Калашников.

Чотирьом чиновникам заборонено влаштовувати поїздки до ЄС, а їхні активи на території Євросоюзу заморожують. Також іншим особам на території ЄС заборонено надавати кошти цим чиновникам будь-яким способом.