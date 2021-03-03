Чекаємо потужного осудження російської агресії зі сторони ЄС – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що Європейський союз зможе відновити колишні відносини з Росією до відновлення територіальної цілісності України.

Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом СС Шарлем Мішелем.

Глава держави очікує, що в кінці березня Європейський союз засудить російську агресію проти України, а також дасть щодо цього потужний сигнал.

– Я сподіваюся, що за підсумками засідання ЄС в кінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження агресії Росії проти України. Я не вірю в повернення до business as usual (бізнес, що працює у звичайному режимі, – Ред.) у відносинах між Євросоюзом і Росією без відновлення територіальної цілісності України, – заявив Зеленський.

Відносини Євросоюзу і Росії

Європейський союз почав вводити санкційні заборони проти російських чиновників за порушення прав людини в РФ. Під заборони потрапили чотири представники Росії, які мають відношення до довільних арештів і затримань, а також придушень мирних зібрань громадян на території Росії.

Чиновникам заборонено їздити в ЄС та користуватися активами на території Європейського союзу, також іншим особам заборонено передавати кошти цим чиновникам будь-яким способом.

У зв’язку з цим Україна очікує такий же крок у свою сторону за порушення прав людини щодо громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Володимир Зеленський також подякував президенту ЄС Шарлю Мішелю за підтримку у врегулюванні ситуації на Донбасі, оскільки саме Європейський союз проводить масштабні зусилля для покращення гуманітарної ситуації в ОРДЛО.

За словами Зеленського, Україна також докладає всіх зусиль для того, щоб українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відчували сильну підтримку української держави.