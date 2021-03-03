Кабмін доручив Укргазвидобуванню продавати газ на рівних умовах всім компаніям

Компанія Укргазвидобування повинна продавати на ринку весь газ на умовах не гірших, ніж вона його продає групі Нафтогаз.

Відповідне доручення Кабмін дав Міністерству економіки, яке повинне розробити проект постанови. У такий спосіб уряд хоче зобов’язати компанію Укргазвидобування з квітня 2021 року продавати 100% відпуску об’єму природного газу всім учасникам ринку.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, основні обсяги газу видобуваються дочірньою компанією Нафтогазу – Укргазвидобування. Але свердловини, якими користується компанія, держава передала їй безкоштовно.

Крім того, отриманий газ Укргазвидобування не продає на ринку, а передає Нафтогазу. Тому, на його думку, через такий контроль на ринку, ціна може бути вищою за рівень, який був би за умови досконалої конкуренції.

Також Кабмін дав ще одне доручення. Зокрема, у березні Нафтогаз повинен продавати газ оптом за фіксованою ціною.

Ця послуга має бути доступною постачальникам і виробникам теплової енергії з 1 квітня 2021-го до 30 квітня 2022 року.