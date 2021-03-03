Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу.

За останню добу вакцинували ще 1 983 людини.

Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.

Є лідером регіон і за кількістю щеплень протягом останньої доби – 220 людей.

Щеплення у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 50 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 210 щеплень;

Донецька область – 220 щеплень;

Житомирська область – 60 щеплень;

Закарпатська область – 60 щеплень;

Запорізька область – 30 щеплень;

Івано-Франківська область – 63 щеплень;

Київська область – 50 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 140 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 60 щеплень;

Одеська область – 80 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 80 щеплень;

Сумська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 80 щеплень;

Харківська область – 30 щеплень;

Херсонська область – 100 щеплень;

Хмельницька область – 80 щеплень;

Черкаська область – 30 щеплень;

Чернівецька область – 50 щеплень;

Чернігівська область – 140 щеплень.

У Києві зробили 90 щеплень.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення проводять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.