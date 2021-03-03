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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Майже 2 тис. щеплень за добу: статистика вакцинації в Україні на 3 березня

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу.

вакцинація від коронавірусу

За останню добу вакцинували ще 1 983 людини.

Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.

Є лідером регіон і за кількістю щеплень протягом останньої доби – 220 людей.

Щеплення у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 50 щеплень;
  • Волинська область – 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 210 щеплень;
  • Донецька область – 220 щеплень;
  • Житомирська область – 60 щеплень;
  • Закарпатська область – 60 щеплень;
  • Запорізька область – 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 63 щеплень;
  • Київська область – 50 щеплень;
  • Кіровоградська область – 40 щеплень;
  • Луганська область – 140 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 60 щеплень;
  • Одеська область – 80 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Рівненська область – 80 щеплень;
  • Сумська область – 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 80 щеплень;
  • Харківська область – 30 щеплень;
  • Херсонська область – 100 щеплень;
  • Хмельницька область – 80 щеплень;
  • Черкаська область – 30 щеплень;
  • Чернівецька область – 50 щеплень;
  • Чернігівська область – 140 щеплень.

У Києві зробили 90 щеплень.

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Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення проводять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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