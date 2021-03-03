Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу.
За останню добу вакцинували ще 1 983 людини.
Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.
Є лідером регіон і за кількістю щеплень протягом останньої доби – 220 людей.
Щеплення у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 50 щеплень;
- Волинська область – 60 щеплень;
- Дніпропетровська область – 210 щеплень;
- Донецька область – 220 щеплень;
- Житомирська область – 60 щеплень;
- Закарпатська область – 60 щеплень;
- Запорізька область – 30 щеплень;
- Івано-Франківська область – 63 щеплень;
- Київська область – 50 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 140 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 60 щеплень;
- Одеська область – 80 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Рівненська область – 80 щеплень;
- Сумська область – 30 щеплень;
- Тернопільська область – 80 щеплень;
- Харківська область – 30 щеплень;
- Херсонська область – 100 щеплень;
- Хмельницька область – 80 щеплень;
- Черкаська область – 30 щеплень;
- Чернівецька область – 50 щеплень;
- Чернігівська область – 140 щеплень.
У Києві зробили 90 щеплень.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні з 24 лютого триває вакцинація проти коронавірусу.
Щеплення проводять медикам.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.