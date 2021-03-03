Курс долара в Україні почав весну з різких коливань. Так, 1 березня вартість американської валюти була на рівні 27,93 за $1, а вже 2 числа вона зросла на сім копійок і становила 28 грн за $1.

Станом на 3 березня, згідно даними НБУ, долар знову здешевшав і тепер коштує 27,93 грн $1. В обмінниках американська валюта 3 березня також впала у ціні. Купити долар можна в середньому за 27,80-27,85 грн.

Хоча ще 2 березня в обмінниках Києва американську валюту продавали за ціною 28,05-28,15 грн за $1.

Економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що загалом протягом останніх місяців спостерігаються коливання валюти, коли курс протягом одного дня то зростає, то падає.

Але він переконаний, що реагувати на них і купувати або продавати долар, не варто. Оскільки курсові коливання всього лише свідчать про те, що на ринку працюють спекулянти, які прагнуть отримати прибуток за рахунок них.

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Також експерт пояснює, що на здорожчання долара на початку березня вплинули виплати за зовнішнім боргом. Проте вже сьогодні гривня на міжбанківському ринку трохи зміцніла.

Водночас Олександр Хмелевський застерігає, що домінантною тенденцією буде поступове зниження курсу гривні. Суттєвої девальвації в найближчі два-три місяці чекати не варто, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

– Максимально курс навесні може досягти 29 грн за $1. Проте через загострення економічної та політичної кризи тиск на гривню буде зростати. І не виключено, що в третьому-четвертому кварталі відбудеться суттєва девальвація національної валюти, – прогнозує експерт.

Різкі стрибки курсу долара були і на початку 2021 року. Тоді гривня почала зміцнюватися за рахунок припливу фінансових інвестицій, купівлі українських державних цінних паперів і сприятливій ситуації на зовнішніх ринках.

Але чи варто чекати на таке зміцнення надалі і яким буде курс долара в Україні влітку і до кінця 2021 року – читайте у прогнозі економістів у нашому матеріалі.