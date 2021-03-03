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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Марки в стилі ню: Укрпошта готує сюрприз до 8 березня

Одаліска Тараса Шевченка з’явиться на марці Укрпошти, яку вона презентує до свята 8 березня. Гендиректор Ігор Смілянський анонсував випуск марок в стилі ню під назвою Її величність – жінка.

Марки в стилі ню

– Укрпошта випускає не просто марку до 8 Березня, а марку у жанрі ню або, як напишуть недосвідчені митці та поштовики, “марки з оголеними жінками”, – написав він у соцмережі.

За його словами, йдеться про роботи Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу та красу, дух та свободу.

Одну з марок прикрасить картина Шевченка Одаліска (1840).

Презентація марок відбудеться 5 березня у Національному музеї Тараса Шевченка.

Тираж кожної марки – 130 тис. примірників. Вартість марочного листа, на якому 9 марок, – 81 грн. Тобто ціна однієї марки – 9 грн.

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Укрпошта перенесла дату введення в обіг поштових марок Збройні сили України. Сухопутні війська з 23 лютого на 14 березня 2021 року.

Ініціативу ввести в обіг нові марки саме 23 лютого українці сприйняли неоднозначно.

Фото: Ігор Смілянський

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