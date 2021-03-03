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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Не захищає викривачів: Зеленський повернув Раді закон про запобігання корупції

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон Про запобігання корупції, який Верховна Рада ухвалила на початку лютого 2021 року.

Володимир Зеленський

У документі йдеться про створення Єдиного порталу повідомлень викривачів, де можна буде анонімно поскаржитися на факт корупції.

Голова держави наголосив, що документ не захищає права викривачів злочину, а також не відповідає нормам Конституції України.

Зокрема у документі йдеться про збір даних про людей, які повідомляють про корупцію. Водночас мета такої процедури не обґрунтована.

– Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння.

Доповнюється…

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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