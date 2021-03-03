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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Обкрадали рахунки померлих: у Києві посадовці держбанку привласнили 1 млн грн клієнтів

У Києві двоє посадовців центрального відділення одного з державних банків привласнили понад 1 млн грн, які належали клієнтам установи.

Обкрадали рахунки померлих: у Києві посадовці держбанку привласнили 1 млн грн клієнтів

Майже протягом трьох років посадовці, використовуючи логін та пароль, отримували доступ до банківської системи. Попри процедуру надходження заяв до банку щодо закриття карткових рахунків, вони формували заяви на видачу готівки, підроблювали підписи клієнтів банку та знімали готівку через касу навіть з рахунків померлих людей.

Жертвами цієї злочинної схеми стали близько 100 українців, яким спричинили матеріальну шкоду на суму понад 1 млн грн. Серед постраждалих також українці, які проживають на тимчасового окупованій території України.

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Посадовцям оголосили підозру за статтею ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), статтею 27 (Види співучасників) та статтею 366 (Службове підроблення) КК України.

У Києві комунальники привласнили 700 тис. грн

У Києві посадовці комунального підприємства виконавчого органу КМДА привласнили 700 тис. грн бюджетних коштів, виділених на утеплення житлових будинків.

Йдеться про гроші, виділені за виконання робіт у проектах, які перемогли у 2018-2019 роках у конкурсах з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках столиці. Нині підозрюваним обирають запобіжний захід та приймають рішення стосовно відсторонення їх від посад. Досудове розслідування триває.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Pexels

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