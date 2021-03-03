Цьогорічна зима била погодні рекорди, а весна – цінові. Не встигли українці прийти до тями після шалених платіжок, як догори поповзла вартість інших популярних товарів та послуг.

Чоловіча стрижка зросла щонайменше на 50 грн. Ціна на проїзд у приміських маршрутках Києва – з 15 грн до 18 грн. Та й тарифи на таксі теж не пасуть задніх.

Фахівці пов’язують із подорожчанням проїзду у транспорті із вартістю пального, яка стрімко йде вгору. Наприклад, якщо восени літр А-95 коштував у середньому 23 грн, то зараз – 29 грн.

Не менш “позитивна” ситуація у супермаркетах та на ринках. Ціни на продукти харчування ростуть із новою силою. За даними Міністерства економіки та розвитку, лише за січень 2021 року олія подорожчала на 4,8%, цукор на 4,1%, яйця на 3,5%. Ці продукти – лідери подорожчання.

Зміни спостерігаються у вартості огірків та помідорів, ціни на які зросли до понад 80 грн за кілограм. Спостерігається здорожчання і на рибу, м’ясо та сало. Що цікаво, за кілограм популярного українського продукту на ринках інколи просять понад 200 грн, а за звичайну свинину – близько 120 грн.

Збільшення цін на м’ясо та продукти тваринного виробництва пов’язують із ростом вартості зерна, яка зросло вдвічі.

Отже, здорожчання кормів, пального та електроенергії – головна причина стрибка цін. Та вже навесні, за словами експертів, вони можуть ще зрости. Тут до причин додасться ріст мінімальної зарплати та пенсії.

Також Факти ICTV розповідали, що підштовхнуло ціни на бензин до зростання і чи варто очікувати їхнього зниження у найближчому майбутньому.