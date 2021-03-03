PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Президент Євроради пообіцяв Зеленському прискорити поставки вакцин в рамках COVAX

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що особисто займатиметься тим, щоб прискорити поставки вакцин від Covid-19 в Україну в рамках механізму COVAX.

Шарль Мішель - президент Євроради

Про це він заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, Євросоюз вже надав Україні €190 млн на боротьбу з Covid-19 і €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

– Ми також допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин. Діяльність COVAX, підтримана ЄС, розподілила значну кількість вакцин Україні. Я особисто буду займатися тим, щоб прискорити постачання, – сказав Мішель.

У зв’язку з цим Зеленський висловив надію на прискорення вакцинації від Covid-19 в Україні.

Читайте
ЄС збільшив внесок до фонду COVAX до €1 млрд

– Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися…Поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є, – зазначив президент.

Глава держави повідомив, що тільки в перший день в онлайн-чергу на вакцинацію записалися понад 40 тис. українців.

Україна буде включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 в рамках ініціативи COVAX, про що заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

Він наголосив, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передання вірусу і рятувати життя.

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка