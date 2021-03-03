Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що особисто займатиметься тим, щоб прискорити поставки вакцин від Covid-19 в Україну в рамках механізму COVAX.

Про це він заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, Євросоюз вже надав Україні €190 млн на боротьбу з Covid-19 і €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

– Ми також допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин. Діяльність COVAX, підтримана ЄС, розподілила значну кількість вакцин Україні. Я особисто буду займатися тим, щоб прискорити постачання, – сказав Мішель.

У зв’язку з цим Зеленський висловив надію на прискорення вакцинації від Covid-19 в Україні.

– Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися…Поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є, – зазначив президент.

Глава держави повідомив, що тільки в перший день в онлайн-чергу на вакцинацію записалися понад 40 тис. українців.

Україна буде включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 в рамках ініціативи COVAX, про що заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус.

Він наголосив, що ВООЗ продовжуватиме надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передання вірусу і рятувати життя.