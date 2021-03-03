Коронавірус в Україні 3 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 3 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 235 осіб. За весь час пандемії виявили 1 364 705 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медичних працівників.

Не вдалося подолати хворобу 26 397 громадянам, за день від небезпечного вірусу загинули 185 людей. Також у лікарні госпіталізували 3 486 осіб.

За минулу добу хворобу змогли побороти 5 118 українців, за весь час пандемії – 1 182 036 людей.

Також провели 85 043 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

Найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстрували у місті Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатської (479) областях.

Кількість захворювань у регіонах

місто Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 201 випадок;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 213 випадків;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

Коронавірус в Україні

За добу станом на ранок 2 березня коронавірусом в Україні захворіли 5 336 людей. Тоді хворобу змогли побороти ще 5 194 особи, за весь час пандемії – 1 177 918 людей. Однак небезпечне захворювання не змогли побороти 26 212 українця, загинуло 162 людини. 1 410 громадян України госпіталізували до лікарень.

За добу провели 54 994 тестів на Covid-19 (з них методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104 тестів).