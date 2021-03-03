PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Рівень захворюваності зростає: за добу в Україні 7 235 випадків коронавірусу

Станом на ранок 3 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 235 осіб. За весь час пандемії виявили 1 364 705 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медичних працівників.

коронавірус у світі

Не вдалося подолати хворобу 26 397 громадянам, за день від небезпечного вірусу загинули 185 людей. Також у лікарні госпіталізували 3 486 осіб.

За минулу добу хворобу змогли побороти 5 118 українців, за весь час пандемії – 1 182 036 людей.

Також провели 85 043 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410).

Найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстрували у місті Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатської (479) областях.

Коронавірус в Україні 3 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Кількість захворювань у регіонах

  • місто Київ – 655 випадків;
  • Вінницька область – 577 випадків;
  • Волинська область – 201 випадок;
  • Дніпропетровська область – 234 випадки;
  • Донецька область – 213 випадків;
  • Житомирська область – 296 випадків;
  • Закарпатська область – 479 випадків;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 640 випадків;
  • Київська область – 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 85 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 403 випадки;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 309 випадків;
  • Полтавська область – 148 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 132 випадки;
  • Тернопільська область – 343 випадки;
  • Харківська область – 394 випадки;
  • Херсонська область – 40 випадків;
  • Хмельницька область – 295 випадків;
  • Черкаська область – 130 випадків;
  • Чернівецька область – 495 випадків;
  • Чернігівська область – 59 випадків.

Коронавірус в Україні

За добу станом на ранок 2 березня коронавірусом в Україні захворіли 5 336 людей. Тоді хворобу змогли побороти ще 5 194 особи, за весь час пандемії – 1 177 918 людей. Однак небезпечне захворювання не змогли побороти 26 212 українця, загинуло 162 людини. 1 410 громадян України госпіталізували до лікарень.

За добу провели 54 994 тестів на Covid-19 (з них методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104 тестів).

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору