Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров’я прагне сформувати в українців колективний імунітет до Covid-19.

Цього можна досягти, запевняють у відомстві, щепивши мінімум 60% населення.

Однак в Україні, як і в світі загалом, існує недовіра до вакцин проти Covid-19 через поширення неправдивої інформації.

Через це в МОЗ розвінчали 10 найпоширеніших фейків про коронавірус.

Вакцина Covishield – це “генерик”, який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca

Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca.

По суті, Covishield – це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія.

В Україні теж ретельно вивчили всі документи, які надав виробник, та 22 лютого 2021 року зареєстрували цю вакцину для екстреного застосування.

Iндійський Інститут сироватки (Serum Institute) не має української національної GMP-сертифікації, а тому вакцину його виробництва не можна застосовувати

GMP (належна виробнича практика) – це процедура, яка гарантує, що продукцію постійно виробляють і контролюють за стандартами якості, які відповідають її призначенню.

Дійсно, вакцина Covishield не має української національної GMP-сертифікації. Але вона має її в Індії – країні, де її виготовили. Індійської GMP-сертифікації достатньо для того, щоб застосовувати цю вакцину в Україні.

За наказом Міністерства охорони здоров’я №227 від 10 лютого 2021 року, при спрощеній процедурі реєстрації вакцини для екстреного застосування дозволяється використовувати GMP країни-виробника.

Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити якісніший препарат

Насправді всі вакцини проти Covid-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, як-от пандемія.

Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників та людей віком 65 років і старше.

Ніяких застережень, що цю вакцину можна застосовувати лише в разі крайньої потреби, ВООЗ не давала.

Навіть якщо вакцина не має стовідсоткової ефективності, це не означає, що після вакцинації громадяни залишаються незахищеними. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірусну хворобу, її перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення – набагато нижчою.

У світі зафіксовані випадки смерті в результаті вакцинації проти Covid-19

У середині січня з’явилися повідомлення, що невдовзі після вакцинації Pfizer/BioNTech у Норвегії померли 33 людини у віці 75 років і старше. Мережею також поширюється інформація про випадки смерті літніх осіб чи медперсоналу в інших країнах.

Аналіз, здійснений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, засвідчив, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей цього віку і немає підстав вважати, що вони пов’язані з вакцинацією.

ВООЗ наразі не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу, заявляє експертка організації Маріанджела Сімао.

Люди заразилися Covid-19 у результаті вакцинації

Неможливо заразитися Covid-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу. Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом.

Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу.

Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на Covid-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього.

Вакцини Pfizer і Moderna спричиняють сильний анафілактичний шок

Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, протягом десяти днів зі старту масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech в США зафіксували 11,1 випадку важких алергічних реакцій на мільйон введених доз.

У більшості пацієнтів, які їх мали, у минулому була тяжка алергія на інші ліки. У США під час щеплень вакциною Modernа зареєстрували 2,5 випадки алергічних реакцій на мільйон доз.

Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок

Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, у свою чергу, призведе до безпліддя в жінок.

Насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на Covid-19.

Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку у всьому світі, які перехворіли на Covid-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда.

Вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз

Насправді лише в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому – запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації.

мРНК-вакцини – генетична зброя, яка змінює наші гени

мРНК-вакцини проти Covid-19 ніколи не потрапляє в ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. Натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до Covid-19.

Усі індійські вакцини набагато гірші за європейські

Виробництво вакцин вимагає дотримання надзвичайно високих стандартів якості, тому дуже мало компаній можуть запустити такі процеси.

В Індії працюють понад 3 тис. фармкомпаній та понад 10 тис. фармвиробництв. Вона посідає третє місце на світовому фармринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин.

Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), – це найбільше підприємство світу з виробництва вакцин, котре експортує свою продукцію до 140 країн.

65% всіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні.

Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо якості та безпечності.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу. За останню добу вакцинували ще 1 983 людини.

Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.Регіон є лідером і за кількістю щеплень протягом останньої доби – 220 людей.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Чернігівська ОДА