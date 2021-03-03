Клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні змінилася з початку пандемії.

В ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чому в Україні дедалі частіше зустрічаються важкі форми коронавірусу, зокрема серед молоді.

– Коли ми говоримо, що клінічна картина змінилася, це означає, що кореляція між лабораторними аналізами та клінічним станом людини не така, яка була раніше. Якщо раніше в людини, яка перебувала в реанімації, ми бачили й високі цифри реактивного білка, й інших показників, то зараз рівень може бути низький, але водночас стан пацієнта достатньо тяжкий, – зазначив Степанов.

Також міністр пояснив, чому спостерігається гострий перебіг хвороби.

– Вірус мутує. Це ж ми знаємо на широкий загал лише про мутації з Великої Британії чи ПАР. Є ще одна велика проблема – це коли люди не звертаються вчасно до лікаря. Людина захворіла, вона вже все зрозуміла про Covid-19, як їй здається, і вважає, що не треба звертатися до лікаря, а потім за тиждень, на 9-10-й день вона вже в дуже тяжкому перебігу хвороби з низькою сатурацією і киснезалежністю, – сказав міністр.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 3 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 235 осіб. За весь час пандемії виявили 1 364 705 випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медичних працівників.

Найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстрували у місті Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.