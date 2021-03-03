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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Україна на порозі чергової хвилі Covid-19 – Радуцький

В Україні після локдауну знову зростає захворюваність на Covid-19 – це свідчення того, що починається нова хвиля коронавірусу.

карантин в Україні

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю за Covid-19. Це може зупинити лише вакцинація, яка забезпечить колективний імунітет, – наголосив нардеп.

На його думку, українці трохи розслабилися після локдауну, навіть депутати у парламенті забувають вдягати маски.

– Ті два-три тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися, почали нехтувати карантинними заходами, тому почалося зростання, – пояснив Радуцький.

Ще один фактор, який він назвав, пов’язаний з мутаціями коронавірусу та появою нових симптомів.

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МОЗ планує до кінця тижня вийти на 10 тис. вакцинацій від коронавірусу на добу.

Більш того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про плани до кінця 2021 року вакцинувати безкоштовно всіх охочих.

Зараз в Україні можуть вакцинувати 5-7 млн осіб на місяць.

Фото: Depositphotos

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