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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні у хворих на Covid-19 починають з’являтись нові симптоми – Радуцький

В Україні у хворих на Covid-19 починають з’являтись нові симптоми, які не були властиві раніше пацієнтам з коронавірусною інфекцією, що свідчить про мутацію коронавірусу.

коронавірус в україні

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від Слуги народу Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.

– Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З’явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для Covid-інфекції: діарея, нудота і таке інше – це ті симптоми, яких не було раніше в Covid-19, – заявив він.

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Радуцький також додав, що ці ознаки дозволяють фахівцям стверджувати, що коронавірус потроху мутує.

Окрім цього нардеп заявив, що в Україні після локдауну знову зростає захворюваність на Covid-19 – це свідчення того, що починається нова хвиля коронавірусу.

На його думку, українці трохи розслабилися після локдауну, навіть депутати у парламенті забувають вдягати маски.

Фото: Depositphotos

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