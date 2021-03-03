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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Вартість біткоїна перевищила $50 тис. та продовжує зростати

Станом на середу, 3 березня 2021 року, вартість біткоїна перевищила позначку $50 тис.

біткоїн

Таким курс був о 11.15, протягом дня ціна криптовалюти продовжила зростати до $51 тис.

До цього криптовалюта коштувала трішки дешевше.

Її вартість утрималася у межах $47-49 тис.

Курс біткоїна

У 2020 році криптовалюта біткоїн постійно додавала у ціні. До кінця року цей процес значно прискорився.

У січні і лютому 2021-ого біткоїн продовжив встановлювати нові рекорди з вартості.

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На думку експертів, зростання біткоїна пов’язане з тим, що американці отримали доступ до ринку. Крім того, на це вплинула пандемія коронавірусу.

Докладніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk

Фото: Unsplash

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