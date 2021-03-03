Станом на середу, 3 березня 2021 року, вартість біткоїна перевищила позначку $50 тис.
Таким курс був о 11.15, протягом дня ціна криптовалюти продовжила зростати до $51 тис.
До цього криптовалюта коштувала трішки дешевше.
Її вартість утрималася у межах $47-49 тис.
Курс біткоїна
У 2020 році криптовалюта біткоїн постійно додавала у ціні. До кінця року цей процес значно прискорився.
У січні і лютому 2021-ого біткоїн продовжив встановлювати нові рекорди з вартості.
На думку експертів, зростання біткоїна пов’язане з тим, що американці отримали доступ до ринку. Крім того, на це вплинула пандемія коронавірусу.
Докладніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Coindesk