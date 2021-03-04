Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 4 березня 2021

В Україні за минулу добу вакцинували 2 680 осіб, загалом від початку вакцинації в країні щеплення отримали 9 568 людей.

Наразі усі вакциновані отримали лише по одній дозі.

За добу найбільша кількість щеплень зробили у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області (840 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 60 щеплень;

Волинська область – 90 щеплень;

Дніпропетровська область – 350 щеплень;

Донецька область – 220 щеплень;

Житомирська область — 50 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 54 щеплень;

Київська область — 310 щеплень;

Кіровоградська область – 80 щеплень;

Луганська область – 80 щеплень;

Львівська область – 60 щеплень;

м. Київ – 90 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 100 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 200 щеплень;

Сумська область -40 щеплень;

Тернопільська область – 228 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 88 щеплень;

Черкаська область — 60 щеплень;

Чернівецька область – 40 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили 1 374 762 випадків коронавірусу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.