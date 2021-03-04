Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 4 березня 2021

В Україні за минулу добу вакцинували 2 680 осіб, загалом від початку вакцинації в країні щеплення отримали 9 568 людей.
Наразі усі вакциновані отримали лише по одній дозі.
За добу найбільша кількість щеплень зробили у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області (840 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область — 60 щеплень;
- Волинська область – 90 щеплень;
- Дніпропетровська область – 350 щеплень;
- Донецька область – 220 щеплень;
- Житомирська область — 50 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 50 щеплень;
- Івано-Франківська область – 54 щеплень;
- Київська область — 310 щеплень;
- Кіровоградська область – 80 щеплень;
- Луганська область – 80 щеплень;
- Львівська область – 60 щеплень;
- м. Київ – 90 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 100 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Рівненська область – 200 щеплень;
- Сумська область -40 щеплень;
- Тернопільська область – 228 щеплень;
- Харківська область – 60 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 88 щеплень;
- Черкаська область — 60 щеплень;
- Чернівецька область – 40 щеплень;
- Чернігівська область — 100 щеплень.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили 1 374 762 випадків коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.