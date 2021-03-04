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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

2 680 осіб за добу: статистика вакцинації від коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу вакцинували 2 680 осіб, загалом від початку вакцинації в країні щеплення отримали 9 568 людей.

2 680 осіб за добу: статистика вакцинації від коронавірусу в Україні

Наразі усі вакциновані отримали лише по одній дозі.

За добу найбільша кількість щеплень зробили у Дніпропетровській області (350 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області (840 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область — 60 щеплень;
  • Волинська область – 90 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 350 щеплень;
  • Донецька область – 220 щеплень;
  • Житомирська область — 50 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 54 щеплень;
  • Київська область — 310 щеплень;
  • Кіровоградська область – 80 щеплень;
  • Луганська область – 80 щеплень;
  • Львівська область – 60 щеплень;
  • м. Київ – 90 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 100 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Рівненська область – 200 щеплень;
  • Сумська область -40 щеплень;
  • Тернопільська область – 228 щеплень;
  • Харківська область – 60 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 88 щеплень;
  • Черкаська область — 60 щеплень;
  • Чернівецька область – 40 щеплень;
  • Чернігівська область — 100 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 4 березня 2021

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили 1 374 762 випадків коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Фото: Pexels

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