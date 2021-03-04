Британський штам коронавірусу виявили в Україні

В Україні зареєстрували два випадки британського штаму коронавірусу.

Інформацію підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб.

Обидва випадки мутації Covid-19 виявили у пацієнтів в Івано-Франківську.

– Люди, які пройдуть вакцинацію, не захворіють “британським” коронавірусом. А якщо вони захворіють південно-африканським, хтось із них, то хвороба пройде легко. І ніхто з них не помре, – заявила вірусолог Алла Мироненко.

Наразі обидва пацієнти перебувають під наглядом лікарів.

Які штами коронавірусу циркулюють в Україні

В інтерв’ю на початку березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які штами коронавірусу циркулюють в Україні.

За його інформацією, йдеться виключно про європейський штам Covid-19, на кшталт іспанського чи італійського.

Наразі МОЗ відправляє зразки вірусу до світових лабораторій, де і визначається схожість з тим чи іншим штамом.