Українці зможуть отримати доступ до американських вакцин проти коронавірусу не раніше вересня 2021 року.

Такий прогноз озвучив лікар Євген Комаровський.

– Найімовірніше, у вересні мешканці України зможуть за гроші купити собі Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і все, що завгодно, – уточнив Євген Комаровський.

За його словами, не варто відмовлятися від вакцини CoviShield, це якісна та безпечна вакцина.

– Поки є доступ до безкоштовної вакцини CoviShield, будь ласка, робіть щеплення. Ризик вакцинації однозначно у десятки, сотні разів менший, ніж ризик перенести коронавірусну інфекцію, – додав він.

Водночас він оцінив індійського виробника вакцини, який виготовив CoviShield.

– Serum Institute of India – це місце, де виготовляється від 60 до 65% всіх вакцин світу. 60-65% всіх дітей світу отримують цю вакцину. Це дуже сучасне підприємство. І не дивно, що AstraZeneca, яка шукала на яких потужностях це все робити, обрала його, – підсумував Євген Комаровський.

Вакцинація проти коронавірусу

Євген Комаровський розповів, чи можна захворіти на коронавірус після щеплення.

За його словами, під час повторного захворювання вакцина працюватиме.

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Джерело: Євген Комаровський