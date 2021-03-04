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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Коли українці зможуть купити американські Covid-вакцини – прогноз Комаровського

Українці зможуть отримати доступ до американських вакцин проти коронавірусу не раніше вересня 2021 року.

Євген Комаровський

Такий прогноз озвучив лікар Євген Комаровський.

– Найімовірніше, у вересні мешканці України зможуть за гроші купити собі Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і все, що завгодно, – уточнив Євген Комаровський.

За його словами, не варто відмовлятися від вакцини CoviShield, це якісна та безпечна вакцина.

– Поки є доступ до безкоштовної вакцини CoviShield, будь ласка, робіть щеплення. Ризик вакцинації однозначно у десятки, сотні разів менший, ніж ризик перенести коронавірусну інфекцію, – додав він.

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Водночас він оцінив індійського виробника вакцини, який виготовив CoviShield.

– Serum Institute of India – це місце, де виготовляється від 60 до 65% всіх вакцин світу. 60-65% всіх дітей світу отримують цю вакцину. Це дуже сучасне підприємство. І не дивно, що AstraZeneca, яка шукала на яких потужностях це все робити, обрала його, – підсумував Євген Комаровський.

Вакцинація проти коронавірусу

Євген Комаровський розповів, чи можна захворіти на коронавірус після щеплення.

За його словами, під час повторного захворювання вакцина працюватиме.

Детальніше читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Комаровський

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