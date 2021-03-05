Комерційний ринок вакцин проти коронавірусу не з’явиться в Україні раніше літа-осені 2021 року.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Щодо комерційного ринку вакцин, я переконаний, виходячи з переговорів з виробниками, що раніше літа-осені він гарантовано не з’явиться, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, компанії-виробники уклали угоди з урядами країн до кінця року, у світі нині не вистачає вакцин.

Водночас якщо якась компанія захоче зайти зі своєю вакциною на ринок України, то уряд розгляне такий варіант та проведе необхідні процедури.

– Будь-яка компанія, якщо вона хоче завезти вакцину, вона робить це офіційно, через лабораторне підтвердження, – додав міністр.

Вакцинація в Україні

В Україні з 24 лютого проходить вакцинація проти коронавірусу.

Щоб мотивувати українців робити щеплення, уколи зробили президенту Володимиру Зеленському та очільнику МОЗ Максиму Степанову.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Право на владу