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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Коли в Україні з’явиться комерційний ринок Covid-вакцин: Степанов назвав терміни

Комерційний ринок вакцин проти коронавірусу не з’явиться в Україні раніше літа-осені 2021 року.

Максим Степанов

Про це в ефірі програми Право на владу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Щодо комерційного ринку вакцин, я переконаний, виходячи з переговорів з виробниками, що раніше літа-осені він гарантовано не з’явиться, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, компанії-виробники уклали угоди з урядами країн до кінця року, у світі нині не вистачає вакцин.

Водночас якщо якась компанія захоче зайти зі своєю вакциною на ринок України, то уряд розгляне такий варіант та проведе необхідні процедури.

– Будь-яка компанія, якщо вона хоче завезти вакцину, вона робить це офіційно, через лабораторне підтвердження, – додав міністр.

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Вакцинація в Україні

В Україні з 24 лютого проходить вакцинація проти коронавірусу.

Щоб мотивувати українців робити щеплення, уколи зробили президенту Володимиру Зеленському та очільнику МОЗ Максиму Степанову.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Право на владу

Фото: УНІАН

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