Колективний імунітет до коронавірусу в Україні нині не більше 20%. Такі дані аналізу Київської школи економіки, що побудований на епідеміологічному моделюванні.

– Якщо ми зараз подивимося за виявленими випадками в Україні, то рівень імунітету 4%. Однак ми й раніше заявляли, що це не є проблемою в Україні, оскільки це загальносвітова тенденція. Тому оціночний рівень – це 13-20%, заявив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Водночас він наголосив, що за оцінками ВООЗ, необхідно, щоб колективний імунітет був на рівні 60-70%.

За даними останнього дослідження, у людей, які перехворіли на коронавірус, імунітет проти Covid-19 може зберігатися упродовж щонайменше дев’яти місяців після одужання.

З 370 людей, у яких розвинулися антитіла до SARS-CoV-2, 96% все ще мали їх через цей проміжок часу.