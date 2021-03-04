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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Не більше 20%: який колективний імунітет в Україні до Covid-19

Колективний імунітет до коронавірусу в Україні нині не більше 20%. Такі дані аналізу Київської школи економіки, що побудований на епідеміологічному моделюванні.

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– Якщо ми зараз подивимося за виявленими випадками в Україні, то рівень імунітету 4%. Однак ми й раніше заявляли, що це не є проблемою в Україні, оскільки це загальносвітова тенденція. Тому оціночний рівень – це 13-20%, заявив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Водночас він наголосив, що за оцінками ВООЗ, необхідно, щоб колективний імунітет був на рівні 60-70%.

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За даними останнього дослідження, у людей, які перехворіли на коронавірус, імунітет проти Covid-19 може зберігатися упродовж щонайменше дев’яти місяців після одужання.

З 370 людей, у яких розвинулися антитіла до SARS-CoV-2, 96% все ще мали їх через цей проміжок часу.

Фото: Depositphotos

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