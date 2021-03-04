Паспорти вакцинації: де їх вже запровадили та чи з’являться вони в Україні

Пандемія змушує світ вчитися швидко реагувати на виклики. Спершу – розробити вакцини у максимально стислі терміни, а тепер – розв’язати питання щодо запровадження так званих “коронапаспортів”, які стали новим каменем спотикання.

В Європі вони можуть з’явитися вже до літа. Європейська комісія презентує пропозицію щодо створення цифрових паспортів у березні, заявила її очільниця Урсула фон дер Ляйен.

Так лідери ЄС планують відновити безпечні подорожі для бізнесу чи відпочинку. Це особливо важливо для туристичних країн, які значно постраждали через пандемію. Якщо на такий крок підуть в Європі, то він можливий і в Україні.

Де уже є “паспорти вакцинації”?

Ізраїль ще з кінця лютого запровадив так званий green pass – “зелений паспорт” для тих, хто отримав вакцину або перехворів на коронавірус. Його можна завантажити на сайті міністерства охорони здоров’я країни або скористатися спеціальним додатком. Ці паспорти відчинили їх власникам двері у бари, ресторани, готелі, басейни. Без них решті вхід туди досі обмежений.

Цифрові картки для подорожей уже видає Ісландія. Швеція та Данія заявили, що до літа планують запровадити цифровий сертифікат вакцинації, який буде помічним у подорожах.

Греція – чи не найбільше виступає за впровадження таких паспортів. Країна через пандемію втратила 10% ВВП, і їй не вижити без відновлення туризму. Також такий крок так чи інакше підтримують Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Італія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія.

Як виглядатиме “паспорт вакцинації”?

Поки не йдеться, що це буде стандартизований документ, як от закордонний паспорт. Припускають, що “паспорт вакцинації” стане оновленою версією сертифікату або свідоцтва про вакцинацію, яке існує вже багато років. Воно зазвичай видається людям, які подорожують у країни, де певні щеплення є обов’язковими для в’їзду. Наприклад, у Гану не потрапити без вакцинації від жовтої гарячки.

Кілька компаній вже почали розробляти програмне забезпечення. Всесвітній економічний форум разом з The Common Project уже тестують CommonPass. Це цифрова платформа та додаток, який дозволить людям з різних країн мати доступ до своїх тестів на Covid-19 та довідок про вакцинацію. Система підтверджуватиме їх та дозволить валідувати при в’їзді в різні країни.

Естонія уклала домовленості з ВООЗ, які дозволили естонським підприємцям та дослідникам почати роботу над цифровими сертифікатами та “жовтою карткою вакцинації”, яка б забезпечила прозорий та надійний обмін інформацією про вакцинацію між країнами.

Для чого потрібні “коронапаспорти”?

В Єврокомісії наголошують – поки що лідери країн ще визначають, в яких обставинах ці паспорти зможуть використовуватися. Але головна ідея в тому, аби власники таких паспортів могли безпечніше та швидше пересуватися світом. Деякі країни говорять навіть про те, що для них можуть зняти всі карантинні обмеження.

Крім того, це дозволить персоналізувати протиепідемічні заходи, вважає стратег, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future Вадим Арістов.

– Якщо в якоїсь вакцини виявлять гіршу ефективність, погані віддалені наслідки – до сегмента людей з відповідними відмітками в паспортах зможуть застосовувати персоналізовані протиепідемічні заходи. Або, у випадку технологічного збою у певній партії вакцин, відповідно до журналів вакцинації клініки можна буде встановити перелік людей, які зробили щеплення препаратом цієї партії, і знайти інших пацієнтів, – каже експерт.

Він переконаний, що необов’язково обмежувати в’їзд лише для людей з вакцинальними паспортами. Для них може бути окремий “зелений коридор”, а для решти – звичний для років пандемії шлях з ПЛР-тестом та ізоляцією за місцем прибуття чи в спеціальних обсерваторах.

– Паспорти дозволять протримати економіку на достатньому рівні, знижуючи при цьому рівень епідемії. Їх отримання не повинно бути єдиним коридором для подорожей. Однак у випадку відмови від цієї ініціативи – ми ризикуємо продовжити пандемію на додаткових 2-3 роки, – каже Арістов.

Та деякі компанії вже заявляють, що “паспорти вакцинації” можуть стати обов’язковими для користування їхніми послугами. Круїзний оператор Saga вимагатиме наявність щеплення від пасажирів. Австралійський авіаперевізник Qantas так само одним з перших заявив, що вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою перед перельотом. Чимало інших компаній теж говорили, що з появою вакцини переглянуть вимоги до пасажирів міжнародних рейсів.

Які існують перестороги щодо “ковідних паспортів”?

ВООЗ вважає, що не слід вимагати у мандрівників “паспорти вакцинації” або інші підтвердження щеплення, оскільки “досі є критично мало інформації про ефективність вакцинації у зменшенні поширення вірусу”. Але їхня позиція може змінитися. Також в організації попереджають, що вакцина не гарантуватиме повний захист від коронавірусу, аж доки не набудеться світовий груповий імунітет. А цього не очікують у 2021 році.

До того ж, є питання конфіденційності та захищеності персональних даних. Експерт Школи цифрової безпеки DSS380 Павло Бєлоусов каже, що основні перестороги стосуються доступу до баз даних з вакцинованими людьми. Клініка, яка проводить вакцинацію, зможе бачити дані інших пацієнтів? Яку інформацію зможуть редагувати її лікарі?

Так само є побоювання і щодо того, чи можна буде підробити дані – наприклад, за гроші внести у базу людину, яка насправді не вакцинована. Експерт вважає, що найкращий варіант захистити дані – це зібрати їхню мінімальну кількість.

– Вихід – обмежити збір інформації, тобто збирати мінімум інформації, яка може бути потенційно комусь цікава. Наприклад, просто ім’я і прізвище, та чи є вакцинація. Якщо ж зіллють розширені бази даних, в яких буде інформація про супутні хвороби, то це дасть змогу комусь робити таргетовану рекламу про якісь пігулки чи операції. Відповідно, дозволить досить непогано заробляти, – каже Бєлоусов.

Також є критика щодо етичності впровадження таких паспортів, адже вакциновані люди з паспортом матимуть певні привілеї. Тож це може посилити нерівність.

Що в Україні?

Позиція України проста: ми чекаємо рекомендацій від Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це заявляли в парламенті та в Міністерстві охорони здоров’я.

– Зараз розглядаються різні питання як на рівні ЄС, так і на рівні ВООЗ, і ми долучені до цих процесів, тому треба ухвалювати виважені рішення, які мають враховувати як захист і вплив на епідемію, так і права людини зробити певні вчинки та вибір, – відповіли нам у МОЗ.

У Міністерстві стверджують, що поки діють в межах міжнародного законодавства. Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І наразі жодних інших паспортів впроваджувати не збираються.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів розповів, що вакцинованих українців вноситимуть в єдину базу даних та за потреби видавати їм довідки про щеплення. Лікар зможе роздрукувати їх у два кліки та поставити печатку закладу. Але, якщо міжнародна спільнота введе паспорти, то слідом за ними піде й Україна.

– Так чи інакше, ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час зустрічі з послами країн Великої сімки.

Тож поки нема рішення ВООЗ – для українців нічого не змінюється. Туроператори, наприклад, працюють за чинними правилами. Кажуть – поки ніяких роз’яснень зверху не було.

– Ми перестали загадувати наперед. Путівки люди планують, не так, як позаминулого року, але люди звикли та розуміють, що якийсь механізм буде. А якщо буде геть погано, то гроші за путівку повернуть, – розповів президент асоціації туристичних агентств Антон Рудіч.

Якщо ж міжнародна спільнота рекомендуватиме ввести паспорти, то доведеться швидко реагувати, аби українці не були обмежені у праві подорожувати за кордон. Ми стали 95-ю країною, що розпочала вакцинацію – тому є питання того, як швидко Україна зможе запровадити паспорти слідом за іншими. І не просто запровадити – а й забезпечити для цього правову та нормативну базу.