Рада зменшила тиск органів контролю за дотриманням законів про працю на роботодавців

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон, який вдосконалює порядок державного контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.

Зокрема, місцева влада позбавляється права контролю за дотриманням законів про працю.

Також ухвалений документ передбачає зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання. Крім того, ухвалений закон розмежовує державний, внутрішній та громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

Водночас документ передбачає покарання за невиконання вимог органу, який контролює дотримання законодавства про працю. Тому якщо приписи посадовців органів держконтролю не будуть виконуватися або їм перешкоджатимуть у їхній роботі, то посадовцям загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (56 750 до 113 500 грн).

Закон №0958 by Віта Гірко on Scribd

Ухвалений закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Зміни у трудовому законодавстві

У лютому цього року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає запровадження в Україні електронних трудових книжок.

У них будуть відображатися персональні дані особи, страховий стаж, заробітна плата, розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані.